Piccoli-Genoa, trattativa in stand-by: i rossoblù hanno un nuovo obiettivo
Non solo mercato in entrata, con il colpo Mastantuono in primo piano, la Fiorentina è al lavoro anche sul fronte delle uscite, con il futuro di Roberto Piccoli che resta da definire. L'attaccante è stato accostato nelle ultime ore da Sky Sport al Genoa, che nelle ultime settimane aveva manifestato interesse per il centravanti viola. Al momento, però, la Fiorentina ha deciso di sospendere ogni valutazione sulla possibile cessione, rinviando eventuali sviluppi.
Nel frattempo il club rossoblù, sempre secondo Sky Sport, si è mosso su un'alternativa, individuando in Daniel Jebbison un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Il classe 2003, di proprietà del Bournemouth, è reduce da una stagione in prestito al Preston North End, in Championship.
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