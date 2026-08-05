Live Oulai si presenta: "Mi ha convinto il progetto della Fiorentina. Pronto a giocare in più ruoli"

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Giorno di presentazioni al Viola Park. Presso il media center del centro sportivo della Fiorentina, oggi ha presenziato alla sua conferenza di presentazione il centrocampista ivoriano Christ Inao Oulai arrivato a titolo definitivo dal Trabzonspor. Ecco le sue parole nel consueto LIVE a cura di Firenzeviola.it:

Quali sono le sue caratteristiche? Si sente più una mezzala o un regista?

"Parlo molto con l'allenaotre, è un grande allenatore che ci fa lavorare molto. Non ho una posizione fissa sul campo, sono un giocatore polivalente e posso occupare diverse posizioni. Faccio tutto quello che il mister mi chiederà".

Perché ha scelto la Fiorentina?

"Intanto perché il progretto del club è quello veramente giusto per me, è fatto per giovani. E quando ho sapunto dell'interesse della Fiorentina non ho avuto dubbi nell'accettare questa sfida".

Si vede in un centrocampo con Atta e Fagioli?

"Siamo tutti molto giovani e i miei compagni sono molto forti. Per quanto mi riguarda sono pronto a lavorare al massimo e a dare aiuto a qualsiasi compagno avrò al mio fianco".

Qual è la sua caratteristica più importante?

"Io sono qui per imparare e dare tutto quello che ho ogni giorno. Devo miglioare sotto l'aspetto tecnico e tattico".

Come vede il suo percorso di crescita tra le sue avventure passate e la Fiorentina?

"Mi piace giocare a calcio, io lavoro per questo. In 12 mesi la mia vita è cambiata molto, sono fiero di me stesso. Ringrazio la mia famiglia, sono veramente contento di questa evoluzione che ho avuto e di essere arrivato a Firenze"

Avete delle aspettative alte per la prossima stagione?

"Siamo qui per lavorare, abbiamo un gruppo molto bello che ci aiuta quotidianamente a crescere. Sappiamo che siamo alle prese con il centenario del club. Dovremo scendere in campo con la rabbia e la voglia di vincere sempre. Poi vedremo quello che succederà alla fine di questa stagione".

Cos'è successo nel giorno convuslo che l'ha portata a Firenze?

"Io ho sempre voluto venire qui, poi su di me sono state raccontate tante cose anche non corrette. Ma il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare con questa maglia".

C'è un giocatore al quale si ispira che magari gioca in Serie A?

"Io cerco di imparare sempre qualcosa da qualcuno, guardo tanti video. Certo, il mio idolo è sempre stato Yaya Touré".

Ha saputo dell'interesse della Fiorentina prima o dopo il Mondiale?

"Durante i Mondiali non ero concentrato sul mercato ma lo ero solo sul torneo che stavo giocando con la Costa d'Avorio. Poi dopo ho saputo dell'interesse dei viola ed allora non ho esitato un istante. Il progetto era magnifico e ho deciso di venire qui".

Come sta andando l'ambientamento coi nuovi compagni?

"Sono stato accolto in modo fantastico, tutti sono stati gentili con me. Atta è un ragazzo molto forte, con tecnica, spero di far bene assieme a lui".

In futuro si vede un po' più avanti alla porta? Si vede simile a Torreira?

"Per quanto mi riguarda io sono concentrato sugli allenamenti e su migliorare. Il mio obiettivo è trovare la migloir condizione fisica e migloirare, poi deciderà il mister dove farmi giocare".