Bonaventura riparte dopo l'addio al calcio: contatti per giocare in Kings League

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 19:28Ex viola
di Redazione FV

Giacomo Bonaventura, ex  centrocampista della Fiorentina fresco di addio al calcio giocato, potrebbe presto tornare a calcare i campi, seppur in una veste diversa. Secondo quanto riportato attraverso i propri canali social da Controcalcio, i Caesar, squadra della Kings League Italia guidata dai presidenti Damiano Er Faina ed Enerix, sembrerebbero intenzionati a ingaggiare il classe 1989 per falro giocare nel torneo creato in Spagna da Gerard Pique e poi esportato come format tra i vari paesi anche in Italia.