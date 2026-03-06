Rocchigiani: "Il calo di Comuzzo è dovuto a Vanoli. Avrei cambiato allenatore dopo il Sassuolo"

Andrea Rocchigiani, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di “Brivido Viola”, per commentare i principali temi di casa viola, partendo però dai suoi ricordi in campo: "Sono sempre stato tifoso viola, giocare con quella maglia da fiorentino, anche se per poco e quarant'anni fa, è stato un sogno per me. Ho vissuto uno spogliatoio con Antognoni, Baggio, Di Chiara, tantissimi campioni leggendari.

Come difensore mi rivedo in Comuzzo. E lui mi ricorda molto Vierchowod. Penso che il ragazzo abbia tanto potenziale, deve trovare l'allenatore ideale. Lo era, per lui, Palladino, che non l'ha mai messo in difficoltà. Non posso giudicare Vanoli, ma credo che con lui un po' di responsabilità ce l'ha".

E su Paolo Vanoli: "L'avrei mandato via dopo la sconfitta col Sassuolo. L'allenatore deve essere rispettato, mi sembra che lui non lo sia. Ha vinto le partite perché hai giocatori come Fagioli, Kean e Gudmundsson, questi le altre non li hanno, ma non ha vinto perché è una squadra unita. Poi come tecnico lo vedo un po' nel pallone, quando ha giocato a quattro ha fatto benino, a Udine senza Dodo doveva avere il coraggio di mettere Kouadio".