Tramezzani su Colpani: "Potrebbe fare anche il quinto a destra visto che tende a rientrare"

Il tecnico Paolo Tramezzani, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" soffermandosi su Andrea Colpani: "Potrebbe fare anche il quinto a destra visto che tende a rientrare... E' chiaro che prima va preparato e convinto. Il ragazzo ha voglia di esprimersi, anche perché c'è tanta concorrenza a centrocampo".

Lui è stato "sfruttato" molto anche in fase di copertura.

"Se vuoi sfruttarlo in quel ruolo lì mantenendo le sue caratteristiche, secondo me è possibile. Quando un calciatore è bravo, la soluzione si trova. Oggi forse mi sembra un forzatura: io in Colpani vedo in lui un giocatore che ha tanto da dare".

Come si spiega una Fiorentina così altalenante?

"Ho visto partite straordinarie dei viola, è chiaro che quando giochi a certi livelli le sconfitte bruciano. Ma se in palla, si tratta di una squadra veramente difficile da affrontare. Manca quella continuità che deriva dalla consapevolezza e fiducia. Però vedo tante cose belle. Mi piacerebbe vedere questi ragazzi insieme per almeno un paio d'anni".

