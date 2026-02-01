FirenzeViola Rugani, l'infortunio di dicembre è alle spalle: potrebbe giocare subito

Daniele Rugani è pronto a vestire la maglia della Fiorentina, ma il suo arrivo a Firenze avverrà con qualche cautela sul piano fisico. Il centrale difensivo della Juventis è infatti fermo dallo scorso 20 dicembre, quando nel match contro la Roma ha riportato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Un infortunio che lo ha costretto a saltare otto partite tra campionato e Champions League.

Il percorso di recupero, però, è ormai alle battute finali: nei piani della Juventus il rientro in gruppo era previsto per l’inizio di questa settimana. In caso di trasferimento in viola, Rugani potrebbe dunque tornare a disposizione per la sfida contro il Torino o, al più tardi, per quella successiva a Como.