RFV Taibi: "Fabbian è meglio di Sohm. Come atteggiamento ricorda Inzaghi"

vedi letture

Il dirigente della Pistoiese ed ex portiere Massimo Taibi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra" per parlare di Giovanni Fabbian, centrocampista portato a Reggio Calabria anni fa per la prima esperienza tra i professionisti: "Si tratta di un ragazzo che è cresciuto molto anche se aveva grandi potenzialità già da giovane. Ha un gran motore e si sa inserire molto bene, in più è un ragazzo a modo e questo non guasta. Potrà dare grande mano alla Fiorentina".

Meglio Fabbian o Sohm?

"Preferisco Fabbian perché ha più senso del gol rispetto a Sohm. È più completo, più box to box. Avendo avuto un giocatore come Fabbian anche in prospettiva ha un senso del gol migliore per il ruolo che ha".

Qualcuno definisce Fabbian come un giocatore bravo soprattutto a partita in corso.

"Lui è un professionista nato. Che giochi un minuto o novanta, ha sempre la stessa fame. Da questo punto di vista mi ricorda un po' Inzaghi come atteggiamento. Per questo sì, può cambiare le partite anche entrando nel finale".

Secondo lei il momento peggiore per la Fiorentina è finito?

"Io non abbasserei la guardia, però c'è da dire che nelle ultime cinque partite la Fiorentina ha rispecchiato la squadra che è. L'anomalia era all'inizio, ora sta giocando da Fiorentina. Bisogna sempre tenere le antenne dritte ma il peggio è finito".

Ascolta il podcast per l'intervento completo