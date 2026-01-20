RFV Calamai: "Mandragora divide ma è indispensabile: perché il club voleva cederlo?

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai oggi ha parlato di Mandragora: "Nella narrazione secondo me un po' fantasiosa, si racconta che nell'operazione Fabbian la Fiorentina avrebbe messo sul piatto non solo Sohm o Fazzini ma anche Mandragora, ufficializzando come il centrocampista non sia nella lista degli incedibili. So che Mandragora a Firenze è divisivo e non è Iniesta, ma in questa Fiorentina, basta dare un'occhiata ai gol che ha fatto, Mandragora è un giocatore indispensabile, un titolarissimo.

E credo lo resterà anche con l'arrivo di Brescianini e Fabbian. Allora perché dovrebbe andare via? Forse perché lui e Ranieri erano i capi di uno spogliatoio che è stato rivoluzionato? Non lo so, ma sicuramente questo è uno scenario estremamente curioso".