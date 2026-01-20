La Fiorentina potrebbe puntare un altro esterno. E in uscita occhio a Lamptey
FirenzeViola.it
Ufficializzato Harrison, il Corriere Fiorentino scrive che non è da escludere un tentativo della Fiorentina anche per un altro esterno. Non vanno però trascurati i movimenti in uscita, sottolinea il quotidiano. Per Richardson è vicino il prestito con diritto di riscatto al Copenaghen mentre Dzeko è finito nel mirino di Paris Fc e Schalke 04. Lo stesso Lamptey (di rientro dopo il lungo stop) potrebbe presto far le valigie. E Fortini? Dipende dalle offerte. Quella della Roma (8 milioni) è lontana dai 15 chiesti dalla Fiorentina ma presto, dalla Capitale come dalla Juve, potrebbero arrivare rilanci
