Fabbian-Fiorentina, il prestito è oneroso. Sohm a Bologna il vice-Odgaard

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa destinata a portare Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Il Bologna pagò il giocatore 4 milioni di euro acquistandolo dall’Inter, ora lo darà via con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di 15,5 milioni. Sohm farà il percorso inverso ma in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni.

Affari fatti e, secondo quanto riporta la rosea, nel caso dell’ex rossoblù c’è stata la volontà di andare a prendersi un minutaggio maggiore dentro un modulo più confacente, lui che è sempre stato più mezzala che trequartista con l’evidente propensione al gol. Vincenzo Italiano non l’avrebbe mai lasciato andare e nemmeno molti tifosi del Bologna. Quanto alla scelta di Sohm da parte del Bologna, nasce anche dagli apprezzamenti che il tecnico dei rossoblù si era appuntato già dai tempi del Parma. Diventerà lui il nuovo vice-Odgaard giocando da trequartista.