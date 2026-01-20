Non solo Fabbian, capitolo difensore: nuovi contatti col Brighton per Coppola
FirenzeViola.it
Dato per fatto l’arrivo di Fabbian, come riporta stamani La Nazione in entrata per la Fiorentina manca ancora all’appello un difensore centrale, che arriverà sicuramente per sopperire alle partenze di Pablo Marí e Viti. Le ultime ore hanno registrato qualche nuovo contatto per Diego Coppola. Serve l’apertura del Brighton al prestito, il difensore rientrerebbe di buon grado in Serie A visto il poco spazio avuto fin qui. Sempre in lista Diogo Leite, Bijol e Becao.
Pubblicità
Primo Piano
Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
3 Femminile, Rocco e le sue ragazze: un legame indissolubile. Mercato, quando arrivano i rinforzi? Primavera al sicuro ma con un talento in meno
Copertina
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com