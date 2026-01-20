Non solo Fabbian, capitolo difensore: nuovi contatti col Brighton per Coppola

Dato per fatto l’arrivo di Fabbian, come riporta stamani La Nazione in entrata per la Fiorentina manca ancora all’appello un difensore centrale, che arriverà sicuramente per sopperire alle partenze di Pablo Marí e Viti. Le ultime ore hanno registrato qualche nuovo contatto per Diego Coppola. Serve l’apertura del Brighton al prestito, il difensore rientrerebbe di buon grado in Serie A visto il poco spazio avuto fin qui. Sempre in lista Diogo Leite, Bijol e Becao.