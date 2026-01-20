Da Roma - Distanza tra giallorossi e Fiorentina per Fortini: non filtra ottimismo

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro capace di dare il cambio a Wesley e da settimane segue Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina individuato come uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia mancina. Secondo quanto riporta Vocegiallorossa.it, la trattativa con la Fiorentina sarebbe al momento in salita: la distanza tra la richiesta del club viola e l’offerta giallorossa, per ora, è significativa e non consente di intravedere una fumata bianca a breve. Per questo motivo, da Trigoria non filtra particolare ottimismo al momento.

Ci saranno ulteriori contatti tra le parti, ma servirà eventualmente un avvicinamento significativo per arrivare alla stretta di mano.