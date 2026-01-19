Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 7
Riprenderanno domani alle ore 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli. Si partirà come sempre con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio dalle 7 alle 9, seguita da "C'è polemica" con Dario Baldi (9-10). Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Lazzerini-Ferri mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Lazzerini-Calamai mentre dalle 16 alle 17 toccherà ad Alessandro Di Nardo dare vita assieme a Niccolò Santi ai "Tempi supplementari". Dalle 17 alle 19 spazio a "Garrisca al vento" con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti" seguito da "Calcio più on air" (19-21) mentre, come sempre dal martedì al sabato, chiuderà il palinsesto (dalle 21 alle 21:30) "Extra viola", in onda anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI.
