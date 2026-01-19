RFV Fattori elogia Piccoli: "Lo vedi meno rispetto a Kean, ma fa migliorare gli altri"

Sauro Fattori, ex attaccante viola oggi opinionista per Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento" sulle nostre frequenze, ha parlato così del momento della Fiorentina dopo la vittoria di ieri contro il Bologna: "Bella prestazione ieri, questa squadra ha dimostrato che ha delle potenzialità. Eppure sono gli stessi di prima, senza gli acquisti di gennaio: probabilmente anche il cambio di modulo ha dato mano. Va dato merito a Vanoli, ad esempio ha trovato Parisi sulla destra, che con questo assetto sta facendo meglio. Prima non la Fiorentina non esprimeva il suo calcio, adesso ha trovato qualche certezza. Ieri il Bologna non ci ha messo mano. La Fiorentina ha concesso solo dieci minuti, ma fa parte del gioco anche andare in fatica".

Questo invece il giudizio sulla prova di Piccoli: "Piccoli non è Kean, è un altro attaccante per la squadra. Questa Fiorentina non può fare a meno di Kean, ma quando gioca lui è un po' più complicato. Ad esempio il gol annullato a Ndour, con Kean probabilmente non avveniva. Perché Piccoli fa il movimento corretto, ieri è stato da 6.5/7: fa salire la squadra molto più di Kean per caratteristiche. Lo vedi meno, ma fa diventare più bravi gli altri".