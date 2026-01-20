Italiano non voleva la cessione di Fabbian. Ed è Sartori che ha scelto Sohm

La Fiorentina si prepara ad accogliere il quarto acquisto del mercato invernale, Giovanni Fabbian. Ne scrive il Corriere Fiorentino esaltandone le qualità da centrocampista moderno, in grado di giocare sia da mezzala che da trequartista. Il quotidiano racconta che l'ultimo ostacolo prima che l'operazione andasse in porto è stato Vincenzo Italiano, perché non ha mai smesso di impiegarlo e perché col triplo impegno mai e poi mai avrebbe fatto a meno di un vice Odgaard, Decisiva però la questione economica che ha avuto un peso non indifferente, visto che a Firenze Fabbian guadagnerà circa 700mila euro in più rispetto a Bologna.

Oltre a questo anche la voglia del giocatore di trovare più spazio per giocarsi, chissà, una chance al prossimo Mondiale. Così l'affare è andato a dama sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza fissato a 15 milioni di euro. Su formula e valutazione insomma, alla fine la Fiorentina ha dovuto accontentare le richieste di Sartori. Secondo il quotidiano inoltre, sarebbe stato proprio il dirigente rossoblu a pretendere che nell’operazione rientrasse anche Simon Sohm dopo aver scartato l’ipotesi Mandragora, inizialmente proposto dai viola.