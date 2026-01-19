RFV Sandro Fratini: "Credo che Catherine esaudirà il desiderio di Rocco"

L'imprenditore Sandro Fratini ha parlato a "Palla al centro", su Radio FirenzeViola, della scomparsa di Rocco Commisso: "Abbiamo perso un grande perché ha sempre dimostrato un'umanità fuori dal comune, basta vedere il rapporto che aveva con tutti, dai giocatori ai tifosi. Ha dato tantissimo a Firenze, oltre al centro sportivo, forse tra i più belli visti in vita mia, è sempre stato vicino sia a Firenze come città sia alla squadra".

Probabilmente il filtro che gli veniva fatto di ciò che accadeva a Firenze lo ha in qualche modo fuorviato.

"Avrebbe anche capito meglio che in fondo noi fiorentini abbiamo questo amore viscerale per la squadra e ne vogliamo solo il bene. Esattamente come lui. Sicuramente avrebbe conosciuto meglio questa realtà. Avrebbe capito che ci sono tante cose buone, anche perché noi tifosi viola vogliamo un bene smisurato alla squadra".

Cosa si aspetta adesso?

"Immagino che siccome la volontà di Commisso era di tenere la Fiorentina, sua moglie cercherà di esaudire questo suo desiderio. La prova è che aver preso una persona della caratura di Paratici è una garanzia".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!