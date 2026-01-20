Fabbian alla Fiorentina, ecco quanto guadagnerà: contratto fino al 2030

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Giovanni Fabbian e della trattativa ormai chiusa tra Bologna e Fiorentina per il passaggio del classe 2003 alla Fiorentina. La dirigenza viola è sempre stata fiduciosa di provare a prendere il calciatore, alla fine si sono convinti sia Sartori che Italiano per il prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza per 15,5 milioni di euro totali.

Decisivo il giocatore che avrà un sensibile aumento dell'ingaggio approdando a Firenze: come riporta il quotidiano, Fabbian passerà dai 400mila euro a stagione fino al 2028 che prendeva a Bologna a 1,1 milioni netti a stagione. Con la Fiorentina firmerà fino al 2030 in caso di riscatto. Il giocatore - aggiunge poi il quotidiano - piaceva fin dai tempi di Pradè che tante volte aveva fatto richiesta del centrocampista a Sartori.