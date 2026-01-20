FirenzeViola Da Rustega con furore: ecco Fabbian. Economia, il nonno Gabriele e quell'anno alla Reggina

La Fiorentina è pronta a chiudere il quarto colpo di un mercato invernale partito a marce altissime: dopo Solomon, Brescianini ed Harrison, ecco Giovanni Fabbian. L'accordo con il Bologna è praticamente definito, mancano solo i dettagli e il giocatore potrebbe essere a Firenze già tra stasera e domani. I club hanno trovato la quadra in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro legato alla salvezza, mentre alla corte di Italiano si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni Simon Sohm, che dopo pochi mesi si prepara già a salutare il mondo viola (almeno temporaneamente). Il classe 2003 da Rustega di Camposampiero, provincia di Padova, è pronto ad una nuova avventura sulle rive dell'Arno.

Nel nome di nonno Gabriele

Andando a spulciare la biografia del prossimo nuovo acquisto della Fiorentina le curiosità non mancano. Come il fatto che in famiglia sia considerato l'erede spirituale di nonno Gabriele, che giocava libero negli anni '50 e fu notato a 17 anni da Nereo Rocco. Non potè dare seguito alla carriera calcistica perché fu chiamato dal padre a lavorare nei campi, ma più volte Giovanni ha ricordato questo aneddoto nelle interviste. Nonno Gabriele è sempre stato milanista, ma quando Giovanni fu chiamato all'Inter la sua fede vacillò in favore del nipote che oggi è il suo orgoglio. Il classe 2003 in questi anni di professionissimo inoltre si è distinto non solo per le prestazioni in campo ma anche per la preparazione e la voglia di imparare fuori dal terreno di gioco, tanto da seguire corsi di economia online perché, come disse nella conferenza a Coverciano alla prima convocazione in Nazionale: "Studio economia perché la carriera da calciatore non dura tantissimo".

Inter, Reggina e poi Bologna

La carriera calcistica di Giovanni Fabbian svolta 4 anni fa, alla Reggina in Serie B dove si trasferisce dopo il settore giovanile dell'Inter. In Calabria viene eletto come miglior giovane del campionato, un riconoscimento portato a casa grazie anche alle 8 reti in 36 partite. Abbastanza per essere notato da Sartori che prima lo prende in prestito dall'Inter, poi lo acquista a titolo definitivo per 5 milioni nel 2024. L'Inter mantiene una recompra a 12 milioni che però non eserciterà mai. Dall'agosto scorso Fabbian è anche entrato nel giro della Nazionale nella quale spera di tornare per gli spareggi di marzo e poi per il Mondiale, sogno di una vita.