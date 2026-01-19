RFV Lucchesi: "Commisso uno degli ultimi presidenti mecenati"

Il dirigente Fabrizio Lucchesi ha parlato a "Palla al centro", su Radio FirenzeViola, della scomparsa di Rocco Commisso: "Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ma mi hanno parlato di uno dei pochi presidenti mecenati, di quelli con cui siamo cresciuti. Sinceramente, prima Barone e dopo Commisso, è un brutto colpo per la Fiorentina. Credo che la famiglia abbia pensato anche al futuro della società. Credo di aver capito anche dall'assunzione di Paratici così programmatica che probabilmente ci sia già un'idea per poter andare avanti".

Era figlio di un calcio che non esiste più...

"Ci vedremo dei tratti comuni con il presidente Sensi, entrambi animati da passione e voglia di combattere. Anche partendo da una situazione di 'ignoranza' calcistica. Era un uomo che portava avanti quel fenomeno di analisi tipico dell'imprenditore che si è fatto da solo".

Cosa si aspetta adesso?

"O la famiglia va avanti con programmazione e basandosi sulla figura di Paratici, oppure in questi mesi di malattia i cari di Commisso hanno portato avanti contatti anche attraverso i vari soci per operare un passaggio di consegne".

