RFV Mpasinkatu sulla Fiorentina: "Vittoria dà entusiasmo per Conference e Inter. Ma in Polonia non speculi sul risultato"

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Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola, dopo aver assistito alla gara allo Zini (nella foto di RFV) tra Fiorentina e Cremonese: "Ho percepito subito come sarebbe stata la gara dalla parata di De Gea su Bonazzoli che per è stata il fotogramma della partita; una parata indicativa che ha fatto entrare la Fiorentina in partita. La squadra è partita contratta con la Cremonese che ha provato a fare pressing ma poi è uscito il valore della Fiorentina e con il gol di Parisi le incertezze viola sono sparite. Sul 3-1 anche è rimasta padrona del campo, se Djuric avesse segnato il 3-2 certo il finale sarebbe stato al cardiopalma ma così si prepara con il giusto spirito la gara sulla carta proibitiva con l'Inter e la Conference"

Chi le sono piaciuti tra i singoli? "Dodo ha fatto una partita pazzesca, quando sta bene il brasiliano ti ruba gli occhi anche perché ha imparato a fare la fase difensiva, poi mi è piaciuto Piccoli che ha lottato tanto... Ma un po' tutti hanno fatto bene e De Gea è un super portiere che ti dà sicurezza. Ora la Fiorentina deve uscire in fretta dalla zona rossa ma questa vittoria dà un entusiasmo importante".

Cosa prevede in Conference per Fiorentina e Crystal Palace che poi potrebbero incontrarsi? "La Fiorentina deve fare attenzione perché i polacchi non sono sprovveduti e si esaltano davanti ai propri tifosi perciò non deve andare in Polonia a speculare sul risultato dell'andata. Dall'altra parte se passa il Crystal Palace credo sia una partita alla pari, nonostante il ritmo delle inglese ma come esperienza non è che la frequenti molto a differenza della Fiorentina che è stata due volte vice-campione. Però il calcio è cresciuto a tutti i livelli perciò anche l'Aek Larnaca ha possiiblità se non ci vai a giocare con la giusta concentrazione, penso gli inglesi andranno a giocarci con più attenzione memori dell'andata".

Nodo allenatore da sciogliere per il futuro? "Sono decisioni sensibili, ci sono due strade. Vanoli è arrivato a campionato iniziato e magari la dirigenza vuole vederlo dall'inizio. Però è altrettanto possibile che invece voglia cambiare la guida tecnica dopo la salvezza. I ragionamenti Paratici e Goretti li staranno già facendo perché la prossima stagione deve essere quella della riscossa".