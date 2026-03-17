RFV Poesio: "Un gran sospiro di sollievo vedere la Cremonese così. Ma facciamo attenzione"

vedi letture

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è espresso così a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina all'indomani della vittoria ottenuta sulla Cremonese per 4-1: "E' possibile che in Europa ci siano dei premi nei contratti per la vittoria della Conference. Non penso ci siano per la salvezza, mi sembrerebbe eccessivo, ci vuole un po' di equilibrio. Riguardo ai giocatori, prendiamoci il tempo per valutarli ma soprattutto teniamo ancora la testa lì perché il calendario sarà difficile. Gran parte del sospiro di sollievo, però, ci è stata data dall'aver visto la Cremonese. Non vincono da 3 mesi, sono sfaldati e questo può farci fare un sospiro di sollievo, anche se la barra dell'attenzione dovrà restare alta. Non va dato sentore alla Cremonese, ma anche a Pisa e Verona, di poter annusare la possibilità di riprenderci".

Come vivrebbe la Conference adesso?

"Vivrei la Conference come un'opportunità di dare un volto completamente diverso alla stagione e al centenario che sta arrivando. E' l'unica possibilità di mettere una freccia in su a questa stagione. Senza quello il giudizio resterebbe negativo. Per questo è sicuramente un'occasione".

Ascolta il podcast per l'intervista completa