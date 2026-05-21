RFV Stovini: "Vanoli? La Fiorentina si sarebbe salvata con chiunque"

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Così l’ex difensore, Lorenzo Stovini, a Radio FirenzeViola durante “Chi si compra?” sulla Fiorentina: “È stata una stagione orribile, i lati positivi sono pochissimi. C’è però la speranza di vedere tutto diverso la prossima stagione. Che la Fiorentina torni a essere competitiva e a emozionare. Quest’anno è andata anche troppo bene, purtroppo rimarrà segnata nella storia”.

Dal 2022 al 2025 sembrava esserci stata una crescita.

“C’è sempre quella sensazione di poter fare uno step successivo, ma poi ci si ferma e ci si perde in un bicchier d’acqua. Bisogna ripartire da zero, credo che un dirigente competente come Paratici metterà molti punti fermi, servirà fare questo benedetto step per tornare a inseguire le grandi. Firenze deve essere un punto d’arrivo”.

È così rilevante la scelta dell’allenatore?

“Sicuramente può essere un segnale importante. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, ma la Fiorentina secondo me non sarebbe mai retrocessa, con chiunque. Il valore tecnico della squadra è chiaramente superiore alle competitor. Magari ci sono altri profili per il futuro, bisognerà vedere se la società ritiene Vanoli all’altezza di portare la squadra molti gradini più in su”.

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