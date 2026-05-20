RFV L'ex allenatore di Fortini: "La Viola rischia un nuovo caso Kayode. Ma anche Ghilardi"

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Luca Meloni, che per anni ha lavorato a stretto contatto con il settore giovanile della Fiorentina e che ha allenato in passato anche Niccolò Fortini, ha commentato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" le voci sul futuro del terzino viola: "Fortini è un giocatore che può giocare bene sia con la difesa a quattro sia in un 3-5-2, anche se non so quanto possa essere maturo per fare entrambe le fasi. Niccolò ha una famiglia in gamba alle spalle ma credo che per tanti motivi, sia fisici che per la guida tecnica, non abbia avuto tutto lo spazio che meritava. Ha delle doti superiori all'età che ha: è un ragazzo serio che ha accusato moltissimo le difficoltà di questa stagione".

Teme che possa ripetersi quello che è già successo con Kayode, ovvero il giocatore che si consacra altrove?

"Il rischio c'è perché il talento lo ha tutto. Gli va però dato il tempo di strutturarsi da un punto di vista fisico. Per come l'ho seguito io nella crescita, è un giocatore che ha tanta propulsione offensiva grazie alla sua velocità. Giocatori così nel calcio sono oro. Per questo dico che una valutazione approfondita sul suo conto andrebbe fatta. Cito un altro giocatore forte che la Fiorentina ha perso in modo superficiale, che è Ghilardi".