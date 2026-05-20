RFV Kayode, lo scopritore: "Premier scelta giusta". Poi risponde al paragone con Fortini

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Andrea Ritorni, scopritore di Kayode, è intervenuto oggi su Radio Firenzeviola per parlare del calciatore ex Fiorentina oggi al Brentford: "Sta facendo un gran percorso in un campionato importante. Sta migliorando di volta in volta sotto tutti gli aspetti, secondo me la Premier è il campionato che più si addice a Mike. Fu una scelta fatta dalla Fiorentina e dal giocatore dal momento che con Palladino fu messo da parte. La decisione arrivò dopo aver giocato dopo diverso tempo che non giocava e fu levato nel secondo tempo. Mike ha un gran carattere ma dopo essere stato sostituito nel primo tempo rischiava di entrare in una fase down anche se così non è stato".

È cresciuto molto anche dal punto di vista comunicativo.

"Lui non si dimentica mai da dove è venuto, i suoi genitori gli hanno dato grandi valori e lui li mette in campo ogni giorno lavorando. Se è un rimpianto per la Fiorentina? Nel nostro lavoro è bravo chi sbaglia meno, dal punto di vista della società forse sì, posso pensare che potesse andare diversamente. Ma si fa fatica a fare questa valutazione. La Fiorentina resta la squadra che lo ha lanciato prima con Aquilani e poi con Italiano".

Fortini potrebbe fare lo stesso percorso di Kayode?

"Non faccio parte dell'agenzia che lo rappresenta, posso solo dire che lo vedo giocare fin da quando è bambino ed è un grande ragazzo. Anche lui ha bisogno di maturare. Quest'anno ha trovato un po' di difficoltà vista la situazione della Fiorentina ma secondo me è un gran bel calciatore e gli auguro tutto il meglio".

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