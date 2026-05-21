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Calamai: "Gli occhi di Fabregas su Comuzzo: il club valuti bene se darlo via"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato di Pietro Comuzzo: "Oggi scopro che Fabregas, il top allenatore di quest’anno, è interessato a Comuzzo. Altro giocatore che sinceramente oggi fatto fatica a valutare dopo una stagione disastrosa. Il fatto che Fabregas pensi a Comuzzo mi porta a chiedere ai dirigenti viola un’attenta valutazione su questo giocatore.
Perché da passare a essere il nuovo Vierchowod a essere un difensore incapace di chiudere una partita senza fare errori qual è la via di mezzo? Se Fabregas lo vuole vuol dire che ci vede qualcosa di speciale. E allora, prima di perdere anche Comuzzo pensiamoci bene".
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