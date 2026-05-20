RFV Ezio Sella sicuro: "Grosso o Sarri ideali per Firenze. Farei di tutto per tenere Kean"

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Ezio Sella, ex giocatore di Roma e Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola per commentare il momento della squadra viola a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato: "Sulla panchina viola io mi ero già espresso: a me Grosso piace, è un emergente, fa giocare molto bene le sue squadre dunque penso che potrebbe essere un profilo giusto. Vanoli ha un modo di pensare calcio molto diverso rispetto a quello che ha Grosso, ovviamente. Poi ovviamente tutto dipenderà dalle richieste della società, dal tipo di giocatori che dovranno essere presi".



Kean deve restare nella squadra della prossima stagione?

"Io lo terrei ma bisogna vedere qual è la volontà del calciatore. Se non ha voglia di restare è giusto cambiare. Ma con stimoli nuovi e un progetto diverso, è una punta che vorrei tenere. Farei di tutto per tenerlo: lui ha avuto un'esplosione a Firenze che lo ha consacrato".

"A me è sempre piaciuto Sarri: per ricostruire un progetto, penso sia un profilo ideale. E' un grande maestro di calcio che ha vinto da tante parti, grazie alla sua mentalità. Sa dare subito un impronta alle sue squadre".