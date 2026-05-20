RFV Mpasinkatu: "Mi piacerebbe giudicare Vanoli da inizio stagione. Sarà una Viola che punterà in alto"

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Malù Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di calcio internazionale, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola in occasione della puntata odierna di "Palla al centro". Ecco le sue riflessioni sul momento della squadra di Vanoli: "Intanto mi fa piacere dire che, una settimana fa, avevo detto che la Fiorentina avrebbe provato a regalare una gioia ai tifosi e ce l'ha fatta: sono stato buon profeta. Ho visto una squadra con la testa libera che ha dato qualcosa in più rispetto al solito. Adesso bisognerà capire se con Vanoli si potrà andare avanti oppure se servirà un progetto nuovo. Sono certo che se il tecnico resterà, vorrà delle garanzie".

Tra Vanoli e Grosso lei chi sceglierebbe?

"Sono due tecnici con idee di calcio diverse. Di sicuro a me piacerebbe vedere Vanoli iniziare la stagione dall'inizio. Per cui, se c'è la convinzione piena di tutti, ripartirei da lui. Grosso ha dimostrato di saper lavorare bene e spera di alzare il livello della pressione che fin qui ha avuto: è molto ambizioso".

Che tipo di Fiorentina si aspetta l'anno prossimo?

"Una squadra che punti in alto in classifica: il direttore sportivo è molto ambizioso e dunque sono certo che vorrà costruire un gruppo che abbia la sua stessa identità, a partire dalla scelta dell'allenatore".