Sky: Oulai, trattativa coi viola da domani nel vivo. Lui vuol lasciare il Trabzonspor

Sky: Oulai, trattativa coi viola da domani nel vivo. Lui vuol lasciare il TrabzonsporFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:41Primo Piano
di Redazione FV

Novità sul possibile colpo legato a Christ Oulaï, il centrocampista del Trabzonspor che la Fiorentina segue con attenzione da tempo: come riferito in questi minuti da SkySport, domani, martedì 14 luglio, il mediano farà ritorno in Turchia e la trattaiva per l'ivoriano può entrare nel vivo.

Anche il giocatore farà capire la sua volontà di lasciare il club.  Al momento resta però distanza tra i club: la richiesta del club turco è di 30 milioni di euro, con la società viola al lavoro per provare ad abbassare le pretese economiche.