Calciomercato Valdepenas-Fiorentina, nelle prossime ore l'accelerata per provare a chiudere

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La società viola è pronta a rompere gli indugi sul terzino classe 2006: si annuncia un martedì decisivo per il difensore

La Fiorentina accelera per Víctor Valdepenas. Secondo quanto raccolto in questi minuti da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW e voce di Radio FirenzeViola, il difensore classe 2006 del Real Madrid è uno dei profili individuati dal club viola per rinforzare il reparto arretrato e nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo impulso alla trattativa con i Blancos.

Dettagli da limare

La società di Commisso sta lavorando per trovare la formula giusta dell’operazione, ancora da definire nei dettagli, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e portare a Firenze il giovane talento spagnolo. Valdepenas, capace di giocare sia da centrale mancino sia da terzino sinistro, piace molto alla dirigenza viola. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti per provare a stringere e arrivare alla fumata bianca.