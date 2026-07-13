Favasuli, si muove il Napoli. La Fiorentina osserva: il 50% sulla rivendita è suo
Il Napoli inizia a muoversi in vista della Serie A 2026/27 e tra i profili monitorati - riporta in questi minuti Sky - c’è anche Costantino Favasuli, esterno classe 2004 di proprietà del Catanzaro. Gli azzurri hanno parlato con il nuovo agente del giocatore Giuffrida, affrontando anche il tema dell’ex viola, protagonista nell’ultima stagione di Serie B della cavalcata dei calabresi fino alla finale playoff.
Una situazione che interessa da vicino anche la Fiorentina: il club gigliato, che ha cresciuto Favasuli nel proprio settore giovanile, mantiene infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Dopo l’esordio in Nazionale maggiore con Baldini contro Grecia e Lussemburgo, il classe 2004 ha attirato l’attenzione di diversi club e un’eventuale cessione potrebbe garantire un’importante entrata anche ai viola.
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