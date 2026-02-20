RFV Speciale sui viola: "Può vincere la Conference, ma prima viene la salvezza"

vedi letture

Luca Speciale, giornalista di TG La7, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dell'arrivo di Paratici e del sogno Conference: "Paratici può aiutare a sistemare la situazione, come ha provato a fare Vanoli con tutti i suoi tentativi. L'intervento è arrivato dopo troppo tempo. Serviva un uomo di calcio e una persona di polso, perché anche i calciatori sanno che certe persone possono influire sulla loro carriera. Io credo che la Fiorentina sia sempre stata troppo sbilanciata. Io credo che una squadra abbia bisogni di regole e pochi sentimentalismi".

Sogna la vittoria della Conference?

"Noi dobbiamo provare a farlo, ma senza rischiare in campionato. Io sono del parere che nessuno a Firenze vorrebbe vincere la Conference e andare in Serie B. Prima viene la salvezza. Io sono del partito che la formazione di ieri di Vanoli è giusta. Contro il Pisa sarà una finale per la Fiorentina".