Il CNB: "L'autocritica fa bene a Ranieri: elettricità per la salvezza"

di Redazione FV

Pietro Lazzerini nel "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, si è soffermato sulla crescita di Luca Ranieri: "È stato uno dei più criticati anche a causa delle scelte della società e dell’allenatore sul cambio di fascia. Ranieri è tornato a indossarla, da giocatore completamente recuperato.

Nel merito di gennaio faceva parte della categoria di giocatori che potevano partire, invece adesso torna ad essere un valore aggiunto con umiltà. Ci auguriamo che questo suo modo di interpretare le partite possa essere una scarica ulteriore per una Fiorentina che oltre ad andare avanti in Conference deve salvarsi".

