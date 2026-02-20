Il CNB: "L'autocritica fa bene a Ranieri: elettricità per la salvezza"
Pietro Lazzerini nel "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, si è soffermato sulla crescita di Luca Ranieri: "È stato uno dei più criticati anche a causa delle scelte della società e dell’allenatore sul cambio di fascia. Ranieri è tornato a indossarla, da giocatore completamente recuperato.
Nel merito di gennaio faceva parte della categoria di giocatori che potevano partire, invece adesso torna ad essere un valore aggiunto con umiltà. Ci auguriamo che questo suo modo di interpretare le partite possa essere una scarica ulteriore per una Fiorentina che oltre ad andare avanti in Conference deve salvarsi".
FirenzeViolaLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calciodi Luca Calamai
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
