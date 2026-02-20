RFV Dini: "In Conference la squadra è più leggera. Il rientro di Ranieri è stato decisivo"

Giulio Dini, avvocato, ds e osservatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro" per parlare della vittoria ottenuta ieri dalla Fiorentina contro lo Jagiellonia. Queste le sue parole: "Il gruppo è fatto da ragazzi per bene che non hanno mai tirato indietro la gamba e che non hanno mai giocato contro. Quando è mancato un riferimento e ad inizio preparazione si parlava di Champions non si è fatto il loro bene. Ora c'è un tecnico più pratico che porta la testa al lavoro, è uno vecchia scuola. In Polonia si è giocato con leggerezza, dando priorità al campionato e togliendo un bel peso ai giocatori"

La svolta viola è definitiva?: "Io sono ancora spaventato da questa stagione che vede la Fiorentina ancora terzultima, e questo non va scordato. Quello però che ho visto ultimamente con il rientro di Ranieri, che è stato determinante in questo senso, è un ritorno di attenzione difensiva. Questo lo si è visto a Como, grazie anche all'atteggiamento tattico della squadra di Fabregas, che ci ha portato a vedere una squadra simile a quella dello scorso anno con Palladino. La Conference ora serve a recuperare leggerezza e a far giocare chi ha meno minutaggio".