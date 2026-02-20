RFV Pasquale Marino: "Ranieri fondamentale per la difesa viola. Un periodo negativo può capitare"

Pasquale Marino, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" commentando le ultime in casa Fiorentina tra la vittoria di Conference contro lo Jagiellonia e la sfida in programma per lunedì contro il Pisa. Queste le sue parole: "Sicuramente il derby contro il Pisa è una partita di vitale importanza e alla viglia della stagione nessuno avrebbe mai pensato di dirlo. Come organico i viola potrebbero ambire alle prime posizioni, visto però l'andamento ci si deve adeguare a lottare per la salvezza. Nell'ultimo periodo la squadra sta ingranando e l'arrivo di Paratici può dare la serenità che serve per uscire da determinate situazioni".

Sulla prova di Ranieri e il suo momento di rilancio: "Sicuramente tutti i giocatori in un anno possono avere cali e finire fuori dai titolari. Ranieri avrà modo di recuperare posizioni agli occhi di Vanoli. Qualche volta ha esagerato in alcuni atteggiamenti ma avendolo avuto da giovanissimo vi posso dire che con me giocava sempre ed era professionale negli atteggiamenti. Ha attaccamento per la maglia e alle volte magari l'esasperazione lo porta ad avere un modo di fare presuntuoso nonostante lui sia umile e abbia fatto la gavetta. I momenti negativi hanno pi riguardato tutta la squadra non solo lui".

Con chi lo vede meglio in coppia?: "C'è bisogno di tutti e Vanoli sa che li può alternare. Ranieri è un mancino e può giocare benissimo sia con Comuzzo che con Pongracic, ha buona qualità in avvio d'azione e oggi avere giocatori così è fondamentale a prescindere da con chi giochi. Per me il suo ruolo naturale è il braccetto di sinistra, che gli permette di uscire fuori palla al piede e avere movimenti pre determinati".

