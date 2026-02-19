RFV Giorgetti sulla Fiorentina: "Il cambiamento è avvenuto a Como. Ed è grazie all'arrivo di Paratici"

Nel post-partita di Radio FirenzeViola, Angelo Giorgetti ha commentato così a caldo la vittoria della Fiorentina sul campo dello Jagiellonia, un 3-0 nell'andata dei playoff di Conference che spiana la strada per il ritorno: "La Fiorentina sta confermando di essere in una fase ascendente. Io mi ero permesso di dire che sarebbe stato il caso di rinunciare a qualche big in vista del Pisa e devo dire che chi ha giocato al posto dei titolari ha fatto una partita buona. Questa è la prima volta che la Fiorentina vince due partite consecutive, c'è da cavalcare questo momento. Può essere che sia subentrato un nuovo stile nella Fiorentina, più sacrificio e voglia di aiutare il compagno. E allora questa è una rosa che ha i mezzi tecnici per far giocare le seconde linee in questi contesti. Mai come questo anno è facile vincere la Conference, non ci sono squadre non abbordabili. La Fiorentina ce la può fare ad arrivare in fondo. Io non penso che sia giusto uscire dalla competizione ma è chiaro che è prioritaria la salvezza.

Su Vanoli mi ha colpito il momento in cui ha gettato via la giacca alla Allegri. Abbiamo però percepito che a Como è successo qualcosa. Dal mio punto di vista è chiaro quello che è successo: è entrato nello spogliatoio un dirigente come Fabio Paratici e tutti l'hanno ascoltato. Non è un caso che il suo arrivo coincida con una svolta".