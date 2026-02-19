RFV Kaminski (Jagiellonia): "Anche senza i titolarissimi la Fiorentina resta favorita"

Emil Kaminski, referente UEFA dello Jagiellonia Bialystok, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" della partita di stasera: "Sì, sappiamo che per noi sarà molto dura la partita di stasera. La Fiorentina è una squadra molto forte e capiamo che è la favorita. Noi vogliamo dimostrare la nostra qualità, il nostro gioco e la nostra gioia".

Crede che la Fiorentina, visti i convocati stia dando poca importanza alla partita?

"Sì, lo so quale è la lista. Io però ricordo che lo scorso anno il Rakow sfidò l'Atalanta e Gasperini convocò la seconda squadra per la partita in Polonia, ma vinse comunque 4-0, quindi se questi ragazzi sono nella rosa della Fiorentina significa che hanno un livello adeguato".

Questo Jagiellonia è più forte del Rakow che sfidò l'Atalanta?

"Sì, questo Jagiellonia è più forte del Rakow. 3 anni fa il Rakow ha avuto i suoi problemi a livello di infortuni e impegni. Inoltre questa sarà la nostra quarta partita del nuovo anno. Ci sono delle differenze, ma credo che la Fiorentina sia favorita anche senza alcuni titolari, ma anche lo Jagiellonia ha delle assenze, giocherà senza il suo capitano titolare e Afimico Pululu".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola