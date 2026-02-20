RFV Colantuono: "Fiorentina-Pisa sarà una gara sporca, vi spiego"

vedi letture

Queste le parole del tecnico Stefano Colantuono, intervenuto a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per parlare di Jagiellonia-Fiorentina e non solo: "Sono partite che servono, perché giocano le seconde linee, si fanno trovare pronte e fanno la loro partita. Tutto serve, è tutto propedeutico, però io penso che i problemi tu li debba mettere a posto nel campionato, perché è lì che c'è questo momento di criticità. Anche se forse sembra essersi messo sulla strada giusta. Però ci sarà ancora da lottare, a partire dalla gara col Pisa".

Che peraltro è una realtà che lei conosce molto bene. Lei ha giocato nel Pisa...

"Era preistoria (ride, ndr)".

Però il derby l'ha vissuto.

"Pisa è una realtà che conosco e dove, tra l'altro, ho esordito da giocatore in Serie A. È una bella piazza, calda, con una bella tifoseria e quindi posso immaginare che sarà una sfida molto sentita, anche per la classifica".

Che idea si è fatto di questo ritorno in Serie A del Pisa?

"Pisa è una bella piazza, l'ho vissuta col mitico Romeo Antonetani vincendo anche la Mitropa Cup... Feci pure gol in finale! Era una proprietà sanguigna, e comunque anche se qualche volta a noi accadde di retrocedere - quello fu un campionato secondo me falsato - Romeo aveva la forza di riaffrontare il campionato di Serie B e di vincerlo subito insomma. La Serie A è difficile, ripeto, Fiorentina-Pisa sarà una partita secondo me sporca".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!