RFV Leonardi sicura: "Vanoli scelga una spina dorsale per la sua Viola. Ndour ha tutto per diventare un top"

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Vanessa Leonardi, giornalista e conduttrice di SkySport nonché figura che in questi anni ha seguito con attenzione la Fiorentina, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole: "Prima della sosta avevamo elogiato la capacità della Fiorentina di saper reagire quando andava sotto. C'era la sensazione che i viola fossero già una squadra e invece a Genova abbiamo assistito a un brutto passo indietro. Attenzione, non bisogna drammatizzare: serve ancora continuare a lavorare soprattutto sugli approcci alle partite che fin qui sono stati quasi sempre mosci".

Come si fa a diventare squadra in tempi rapidi?

"Secondo me la Fiorentina deve avere un blocco, una spina dorsale dalla quale ripartire e su cui fare eventualmente delle variazioni. Perché è stato messo Oulai in quella posizione quando c'era Gonçalves? Credo che Vanoli avesse trovato la quadra, poi invece qualcosa è cambiata".

Ma questa squadra è difficile da mettere in campo?

"Ripeto, a me sembrava che Vanoli avesse trovato il modo di mettere in campo undici giocatori. L'inserimento in quella posizione di Oulai ha cambiato le cose e non ha fatto bene. Forse era opportuno proseguire sulla strategia impostata nelle altre gare, con un'altra mezzala al posto di Atta".

Di certo un mediano di interdizione manca...

"C'è però Ndour, che è un elemento che ha sempre diviso Firenze. E' giovane, ha margini di crescita e ha tutto per essere un centrocampista completo: ha fisico, inserimento, piedi buoni… può diventare un giocatore perfetto ma gli manca ancora qualcosa".