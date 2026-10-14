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Dal Viola Park: Mastantuono parzialmente in gruppo, Atta sempre personalizzato
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Franco Mastantuono che ieri si è operato al dito (in ambulatorio a Villa Donatello) oggi si è allenato regolarmente con la Fiorentina al Viola Park, ma solo parzialmente in gruppo. Il giocatore comunque, come spiegato ieri nel report della Fiorentina, non è a rischio per domanica contro il Como. Prosegue invece il suo percorso di recupero Atta che dunque si è allenato a parte anche oggi. Per lui come detto non si conoscono ancora i tempi di rientro.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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