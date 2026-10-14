FirenzeViola Fiorentina-Como, al momento sono circa 20mila gli spettatori previsti

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Domenica alle 15 il Como farà visita alla Fiorentina e il Franchi "si scalda" nonostante il brutto risultato di Genova. La squadra di Fabregas, l'anno scorso corsara a Firenze sia in campionato che nei sedicesimi di Coppa Italia, è ormai considerata a tutti gli effetti una big che punta l'Europa che conta ed infatti oggi pomeriggio è impegnata anche in Champions. Per questo il richiamo dei tifosi al Franchi è grande, come la voglia di vivere da vicino la sfida tutta argentina Paz-Mastantuono, e i biglietti venduti finora (con la quota abboonamenti ovviamente) sono circa 20mila. Da qui a domenica però c'è ancora tempo per impinguare la vendita.