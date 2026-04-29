FirenzeViola
Zufferli, un portafortuna... ma solo in passato. Il bilancio viola col fischietto
FirenzeViola.it
Sarà Luca Zufferli l’arbitro della partita tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Il fischietto della sezione di Udine ha già diretto la Fiorentina sei volte (due in questa stagione), con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il pari e il ko peraltro sono arrivati entrambi nel corso di questo campionato: lo stop interno contro il Napoli (1-3) di metà settembre e lo 0-0 interno contro il Parma.
Passando ai giallorossi, Zufferli complessivamente ha diretto per cinque volte la Roma, per un bilancio giallorosso di tre vittorie e due sconfitte.
Pubblicità
Primo Piano
Kean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino benedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Kean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Copertina
Paratici, la compagna Pilar Fogliati: "Con Fabio un rapporto vero. 20 anni di differenza? Chi se ne frega"
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
Alessandro Di NardoDagli inviatiFiorentina-Sassuolo è un inevitabile 0-0: salvezza più vicina e poco altro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com