FirenzeViola Zufferli, un portafortuna... ma solo in passato. Il bilancio viola col fischietto

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Sarà Luca Zufferli l’arbitro della partita tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Il fischietto della sezione di Udine ha già diretto la Fiorentina sei volte (due in questa stagione), con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il pari e il ko peraltro sono arrivati entrambi nel corso di questo campionato: lo stop interno contro il Napoli (1-3) di metà settembre e lo 0-0 interno contro il Parma.

Passando ai giallorossi, Zufferli complessivamente ha diretto per cinque volte la Roma, per un bilancio giallorosso di tre vittorie e due sconfitte.