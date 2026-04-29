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Giovani in Serie A, Fiorentina al top: nessuno ha lanciato più baby in Italia
Negli ultimi anni si parla molto di giovani cresciuti nei vivai e valorizzati nei club che li hanno formati, ma quante squadre di Serie A puntano davvero su di loro? Un’analisi di Transfermarkt.it, basata sui dati relativi a minutaggio e rendimento dei calciatori provenienti dai settori giovanili nelle ultime cinque stagioni, prova a rispondere a questa domanda. In testa alla classifica c’è la Fiorentina, che ha lanciato dal 2021 ad oggi 27 giocatori (nessuno ha fatto meglio) con un totale di 55.607 minuti giocati dai propri talenti arrivati in prima squadra.
Seguono l’Atalanta con 51.272 minuti e il Sassuolo con 45.175. Ecco la tabella con tutti i dati:
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Primo Piano
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