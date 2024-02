SCARAMUZZINO A RFV, Buttati troppi punti con le piccole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e storica voce di Radio Rai, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" a proposito di Empoli-Fiorentina: "La Fiorentina ha sciupato troppi punti contro le squadre che stanno nella parte di destra della classifica. Se però fai un paragone con gli anni precedenti i viola hanno raccolto più punti e questo significa che si è migliorata, anche se a parer mio poteva migliorarsi di più. Contro il Lecce sono stati buttati tre punti, ma queste cose capitano a tutte le squadre nell'arco di una stagione, il compito è quello di farlo capitare il meno possibile. Firenze non è una città che può vivacchiare, per tradizione è giusto che si ponga obiettivi importanti.

Io sinceramente non ricordo partite brutte della squadra di Italiano contro le big, forse solo il 4-0 a San Siro contro l'Inter. Proprio per questo motivo deve iniziare a battere le squadre che sono posizionate in fondo alla classifica. Lunedì sarà una partita fondamentale soprattutto per la Lazio più che per la Fiorentina".