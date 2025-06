RFV Sauro Fattori sui non riscatti: "Mi spiace per Cataldi, ma indispensabili erano solo Fagioli e Gosens"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina ed opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori durante "Garrisca al Vento" ha parlato degli ultimi accadimenti viola: "Gli unici che era indispensabile che rimanessero erano proprio Fagioli e Gosens, mi spiace solo per Cataldi. Se è segno di non programmazione? Io non la vedo così. Ora non so se riprenderanno tanti prestiti, speriamo di non dover aspettare a fine agosto. Intanto si sa che il tecnico è Pioli ed è importante, Kean purtroppo è un punto interrogativo anche se la società mi aspetto che faccia il possibile per tenerlo, ma certo poi dipende da lui. Dzeko comunque viene a giocarsela, di questo sono sicuro"

Cosa pensi di Pioli? "A Firenze non hanno mai voluto spendere molto per l'allenatore ma ora serviva una figura di riferimento, certo molto più maturo rispetto alla sua prima avventura viola. Lui è sempre stato azuiendalista e cerca di fare il massimo con quello che ha e dunque è importante una persona così. Palladino ha fatto il suo, è stato bravo, ma devo riconoscere che Pioli da sicurezze a certi giocatori che si vuole migliorare e la società vuole fare le cose serie".

Palladino meriti e limiti nei rapporti con i giocatori, nella gestione dei risultati? "L'unica nota negativa sono stati i due mesi tra dicembre e gennaio in cui non è mai riuscito a trovare la quadra. Solo? Non gli è stata data una mano, è vero. Pioli sa fare anche da solo, questo è sicuro".

Le parole di Commisso? "A sentirle ha intenzione di fare meglio poi se ci riesce è un altro conto. D'altronde anche in questa stagione non hai fatto malissimo, non capita spesso che con il sesto posto si va solo in Conference, ma ci sono arrivati dietro club come Lazio e Milan, oltre che Bologna. Io non mi sono mai illuso perché c'erano squadre più attrezzate e penso che ce ne saranno ancora".