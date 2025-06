Radio FirenzeViola in diretta con "Garrisca al Vento" poi c'è "Il Nido della Rondine"

Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola. Ora in studio Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. Infine, come ogni lunedì, chiude il palinsesto "Il Nido della Rondine", la trasmissione di approfondimento a cura della Rondinella Marzocco. Potete seguirci dall'App o in streaming anche in modalità video, via Dab in auto e in tv, smart o dal canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

