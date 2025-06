RFV Bressan "vota" Gud: "Siamo al gioco delle parti, verrà trovata la quadra col Genoa"

vedi letture

Mauro Bressan, ex calciatore viola è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, alla luce degli arrivi di Dzeko, Fazzini e Viti: "Credo che la società sia partita bene a livello di acquisti, vediamo come andrà avanti la campagna: Fazzini è un giocatore molto interessante, ha ottime doti di inserimento; Viti è un giocatore che ha dei valori mentre Dzeko è un acquisto per certi aspetti un po' divisivo. Io credo che il bosniaco possa portare una mentalità vincente, per cui ben venga. Se poi giocherà anche solo 20' ai suoi livelli, sicuramente sarà un valore aggiunto".

Secondo lei sono tre elementi che partiranno come riserve?

"Per me quello che pronti-via può ritagliarsi un ruolo da titolare è Fazzini. Poi come ho già detto bisognerà vedere chi verrà oltre a questi tre elementi. Se la Lazio e il Napoli ci avevano pensato, vuol dire che hanno considerato che avesse delle doti di un certo livello".

Che pensa della scelta di non riscattare momentaneamente Gudmundsson?

"E' il classico gioco delle parti, a mio avviso: il Genoa al momento vuol prendere più soldi possibile ma credo che alla fine come sempre peserà la volontà del giocatore. Se lui si è trovato bene a Firenze e Pioli vorrà ancora puntare su di lui, penso che un accordo verrà trovato".

L'arrivo di Viti a chi spalanca le porte per una cessione tra i centrali viola?

"Partiamo dal presupposto che a mio avviso con così tanti difensori, la Fiorentina di Pioli partirà con il 3-5-2. E occhio a Fortini perché per me farà bene come esterno. Io penso possa andar via Moreno, ma a mio avviso sei centrali devono esserci".