RFV Carmine Gautieri: "Fazzini e Viti due acquisti di prospettiva. Dzeko scelta giusta, può determinare"

vedi letture

L'allenatore Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un commento su Viti e Fazzini: "La Fiorentina sta facendo due acquisti anche di prospettiva. Fazzini ha dimostrato di aver determinato tanto quando ha giocato. Penso sia il giocatore giusto nel sistema di gioco di Pioli. Viti è giovane ma sa già il fatto suo. Per me stanno facendo un ottimo mercato, questi sono due ottimi acquisti".

Dzeko, cosa ne pensa di questo acquisto?

"Secondo me un giocatore come Dzeko in una rosa se sta bene fisicamente ci può stare. Può giocare da titolare in una una decina di partite e può fare la differenza sia entrando a gara in corso che nello spogliatoio. Negli anni la Fiorentina ha sempre lavorato bene prendendo anche giocatori importanti. A Firenze sono in buone mani perché Pradè è all'altezza e Commisso vuole investire come dimostrato con il Viola Park. Su Dzeko sono convinto che possa essere un giocatore utile. Penso che la Fiorentina abbia fatto una buona scelta".

Una valutazione di campo su Gudmundsson?

"Stiamo parlando di un giocatore importante. Normale che gli infortuni ti frenino però per le qualità e il fisico che ha se si riprende può diventare un giocatore importante. E' lo stesso discorso dei giovani, va forzata la cosa. La Fiorentina fa bene a cercare di non spendere tanto perché Gudmundsson ha determinato poco ed è stato fermo per lunghi tratti. Il giocatore però è forte se sta bene. I soldi ce li mette la Fiorentina e spendere tantissimi soldi per prendere giocatori che non sono fenomeni non è la scelta giusta. Dobbiamo ridimensionarci un po' anche su questo".

