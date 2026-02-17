RFV Sandro Cois: "Giovedì metterei Gosens. Fagioli in Nazionale? Con questa costanza sì!"

Sandro Cois, tecnico ed ex viola, vincitore della Coppa Italia del '96 con la Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per presentare la sfida di Conference League contro lo Jagiellonia: "Per la Conference farei giocare Gosens che deve essere assolutamente recuperato perché è fondamentale. Potrebbe avere l'occasione di mettere minuti nelle gambe. E' chiaro che tutte le partite sono difficili, lo Jagiellonia è primo in Polonia ma darei un occhio anche al campionato, perché, oltre alla Fiorentina, ieri ha vinto anche il Lecce. Quindi penserei soprattutto al campionato".

Fagioli si sta prendendo sempre più in mano la squadra visto anche il nuovo ruolo di regista che svolgendo.

"Fagioli sta migliorando partita dopo partita, aldilà del gol che serve per l'autostima. E' un giocatore che fino ad adesso non ha dato il 100%, è molto importante per la Fiorentina. Ha una tecnica e una visione di gioco superiore agli altri. Adesso inizierà a sentirsi più suo questo nuovo ruolo, dando un contributo ancora maggiore a tutta la squadra. Fagioli è fondamentale. Con questo modulo troverà dei vantaggi e per questo è così tanto migliorato nelle ultime partite".

Giocando così può essere da Nazionale?

"E' presto perché fino ad un mese si diceva tutt'altro di lui. Però, se continua con questa costanza assolutamente sì".

