Fiorentina, il CNB di Loreto: "Conference, che fare? Anche la Viola-2 può battere lo Jagellonia"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il direttore di FirenzeViola, Tommaso Loreto, si è così espresso in vista della gara di Conference League di giovedì contro lo Jagiellonia: "Conference League intralcio o grande opportunità? Domandarselo ha poca utilità visto che per come la vedo io una Fiorentina anche senza i titolarissimi ha tutto per giocarsela con lo Jagiellonia. Non dico che si deve andare in Polonia con la testa altrove, ma per il valore che ha la squadra polacca in classifica e per le alternative che ha a disposizione Vanoli, ne può uscire una squadra che può tranquillamente dire la sua, con l'opportunità per prendersi qualche rivincita per tanti singoli. Due su tutti Fazzini e Fabbian.

Il primo perché da inizio stagione di spazio ne ha avuto pochissimo, mentre il secondo perché tra i nuovi è quello che di spazio ne sta avendo meno di tutti con qualche problemino in più ad entrare nell'ambito viola, cosa che non hanno avuto Brescianini e Solomon. Io mi auguro che la Fiorentina faccia tesoro di quelli che sono stati gli errori in Coppa Italia, il turnover si può fare ma va fatto con raziocinio e soprattutto si va in campo cercando di avere la testa accesa, quello che non abbiamo visto contro il Como. Ripeto, la Fiorentina ha tutto per giocarsela alla pari con lo Jagiellonia anche senza i titolari di lunedì con il Pisa".