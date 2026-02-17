Open Var, De Marco sul tocco di mano di Mandragora: "Non punibile"

Nell'odierna puntata di Open Var, sui canali Dazn, oltre al controverso episodio di Inter-Juventus è stata protagonista la partita tra Como e Fiorentina vinta dalla squadra viola con il risultato di 1-2 con le reti di Fagioli e Kean. Le prime immagini visionate da De Marco sono quelle riguardanti il tocco di mano in area di rigore di Mandragora al 85', dopo lo stop di coscia di Jacobo Ramon: "In questo caso la valutazione di Marchetti dal campo è corretta, come quella presa rapidamente dal Var Maresca.

Questo è il classico caso del calciatore, che durante la marcatura tocca involontariamente la palla con il braccio. Il tocco non è punibile e sono stati bravi ad intervenire velocemente".